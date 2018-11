Lorenzo Sposato versuchte schon bei der 14. Staffel von Deutschland sucht den Superstar sein Show-Glück. Vor allem die hohe Stimme des 26-Jährigen überzeugte Dieter Bohlen (64) damals. Doch weiter als bis zum Recall, der zweiten DSDS Casting-Runde, schaffte es der Musiker nicht. Das soll jetzt ganz anders laufen: Lorenzo will bei Das Supertalent endlich seinen Durchbruch schaffen – auf die Idee brachte ihn Dieter höchstpersönlich!

Der Italiener hört auf den Vorschlag des Jury-Chefs. Dieter riet ihm während des Recall-Rauswurfs zu einer Teilnahme an der deutschen Talentshow. Das ließ sich Lorenzo nicht zweimal sagen und steht in der diesjährigen zwölften Staffel tatsächlich auf der Bühne. Mit dem Song "É la mia vita" von Al Bano will er seine zweite Chance nutzen. Und das klappt bestens! Der Poptitan ist so begeistert von seinem Schützling, dass er für ihn sogar den berühmten Buzzer drückt und Lorenzo sofort ins Finale katapultiert.

Für seine Gesangskarriere setzt der Musiker alles auf eine Karte. Schon für DSDS war Lorenzo sogar extra mit seiner Familie von Italien nach Deutschland gezogen. ”Ich bin wieder nach Deutschland gekommen, um bei DSDS meinen Traum zu verwirklichen”, gab der heutige Schwalbacher damals in der Sendung zu. Ein Plan, den er nun tatsächlich in die Tat umsetzen könnte.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Ex-DSDS-Kandidat Lorenzo Sposato

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die "Das Supertalent"-Jury 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Das Supertalent"-Kandidat Lorenzo Sposato

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de