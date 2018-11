Hat er jetzt dauerhaft den Wischmopp gegen das Mikro eingetauscht? Thomas Katrozan belegte vor zwei Jahren bei der 13. Staffel von Deutschland sucht den Superstar hinter Sieger Prince Damien (27) und Laura van den Elzen den dritten Platz. Als "weißer Rasta-Mann" überzeugte er die Jury um Poptitan Dieter Bohlen (64) mit seiner tiefen Rocker-Stimme. Mit der großen Musikkarriere wollte es aber bislang noch nicht klappen. Also musste sich der einstige DSDS-Finalist ein zweites Standbein aufbauen: Er arbeitet mittlerweile als Hausmeister!

Nach seiner Zeit bei der Castingshow brachte der Gründer der Leipziger Reggae-Band Captain Katze die Single "Chillen und Grillen" heraus. Der musikalische Durchbruch blieb jedoch aus und so konnte sich Thorsten mit der Musik allein nicht über Wasser halten. Gerade in der kühlen Jahreszeit bleiben die Aufträge aus und so muss er als Hausmeister den Wischmopp schwingen, wie er im Gespräch mit der Bild verriet: "Ich habe für die Firma schon vor DSDS gejobbt, reinige Treppenhäuser, helfe bei Sanierungen, mache Laub weg. Sie bezahlen fair und ich kann in der Nähe meiner Familie bleiben.“

Dennoch habe der 38-Jährige noch nicht die Hoffnung aufgegeben, eines Tages von der Musik leben und auf den Job als putzender Hausmeister verzichten zu können. "Wenn es klappt, gibt es ab April eine kleine Clubtour", sagte er.

ActionPress / Thomas Burg Thomas Katrozan bei DSDS

Instagram / thomaskatrozan.official Thomas Katrozan, DSDS-Finalist

ActionPress / gbrci/Future Image Thomas Katrozan in Hamburg

