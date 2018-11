Dieses Liebessymbol war wohl doch nicht für die Ewigkeit bestimmt! Nachdem für Klaudia Giez (22) die Germany's next Topmodel-Erfahrung vorbei gewesen war, fing ihr Abenteuer in der Liebe erst richtig an. Mit ihrem Schatz Felipe Simon schwebt Crazy Klaudi seit Monaten auf Wolke sieben. Die Turteltauben nehmen immer mehr Beziehungsschritte in Angriff: Vor dem Kennenlernen der Familien und den ersehnten Hochzeitsglocken kam aber ein Partnertattoo dran. Leider war dessen Lebenszeit nicht von allzu langer Dauer...

Das erfuhr Promiflash bei der GLOW Beauty Convention by dm in Berlin: "Wir haben uns schon vor einigen Monaten Partnertattoos stechen lassen, aber meins ist schon verblasst", bedauerte die 22-Jährige. Im Gegensatz zu dem Buchstaben in ihrem Mund halte das ihres Herzbuben noch immer gut. Genau deshalb stehe für sie schon bald ein Termin zum Nachstechen auf dem Plan.

Dass Klaudias Tattoo sich langsam verabschiedet, bedeute auf keinen Fall, dass mit dem Liebesbeweis auch ihre Gefühle dahin sind. "Mit Felipe läuft es sehr, sehr gut", strahlte Klaudia bei dem Gedanken an ihren Liebsten sofort.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und Felipe Simon

Instagram / hallofelipe Klaudia Giez und Felipe Simon an Halloween 2018

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Model

