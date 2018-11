Von ihm fehlt jede Spur! Kurz nach ihrer Halloween-Party flogen Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) von New York City nach Deutschland. Die 45-Jährige reiste wegen der Dreharbeiten für die kommende Staffel von Germany's next Topmodel in ihr altes Heimatland. Unterwegs musste sie sich jedoch von ihrem Schatz Tom trennen – zu ihrem großen Missfallen. Denn das Model sehnt sich nach seiner besseren Hälfte!

Wie sehr Heidi ihren Liebsten vermisst, zeigt sie derzeit auf ihrem Instagram-Account: Mehrere Videos sind darauf zu sehen, auf denen die Modelmama mit ihrem Tom auf einer Schaukel sitzt und dabei total verliebt aussieht. Die Turtelei der beiden gipfelt schließlich in einem Kuss auf den Mund – eine Erinnerung an die gemeinsame Zeit. "Ich vermisse dich", schrieb die 45-Jährige dazu. Wie lange die beiden aufeinander verzichten müssen und wo sich der Tokio Hotel-Gitarrist gerade aufhält, ist nicht bekannt. Die Vierfachmama ist allerdings nicht alleine in Deutschland, sie ist mit ihren Eltern in Berlin unterwegs.

Paparazzi erwischten Heidi, ihre Mutter Erna und ihren Vater Günther am Samstag am Flughafen Tegel. Ihren beruflichen Besuch in der Spree-Metropole nutzte die GNTM-Chefin auch für eine kleine Shopping-Tour am Hackeschen Markt in Berlin-Mitte. Ohne Starallüren posierte die Show-Chefin dort gemeinsam mit ihren Fans für Fotos.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum bei der Geburtstagsfeier von Lou

Valerie Macon/AFP/Getty Images Heidi Klum bei den American Music Awards in Los Angeles

Splash News Heidi Klum mit ihren Eltern am Flughafen Tegel in Berlin

