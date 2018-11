Steht die bekannteste Girlband der 90er-Jahre bald wieder auf der Bühne? Schon seit Jahren wünschen sich Fans eine Reunion der Spice Girls. Zuletzt waren Emma Bunton (42), Geri Halliwell (46), Victoria Beckham (44), Melanie C. (44) und Mel B. (43) bei der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 in London zusammen aufgetreten. Und jüngst schienen die Comeback-Pläne der Truppe gescheitert zu sein. Doch neuesten Gerüchten zufolge will die Girlgroup am Montag eine gemeinsame Tour ankündigen!

The Sun berichtet, dass das lange Warten am 5. November ein Ende haben wird und gleich zwei wichtige Termine anstehen. Die Frauen sollen heimlich eine Videonachricht aufgenommen haben, in der sie eine Konzertreihe durch Großbritannien bekannt geben wollen. Am Montag soll dies auf bisher unbekannte Art und Weise veröffentlicht werden. Für Samstag sei bereits der erste TV-Auftritt und das erste Interview in der britischen Sendung "The Jonathan Ross Show" geplant.

Ein Wer­muts­trop­fen allerdings bleibt: Auf Posh Spice werden die Fans verzichten müssen, denn Victoria will ihrer Karriere als erfolgreiche Modedesignerin offenbar weiterhin den Vorzug geben. Scary Spice, Sporty Spice, Ginger Spice und Baby Spice seien hingegen alle mit an Bord.

Splash News Die Spice Girls in Acapulco, 1997

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Emma Bunton, Geri Halliwell und Melanie C. bei der Premiere des Spice Girls-Musicals

Getty Images Victoria Beckham bei der Paris Fashion Week 2018

