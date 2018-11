Überraschende Nachrichten aus Hollywood! Anfang Februar vergangenen Jahres machten Diane Kruger (42) und Norman Reedus (49) ihre Liebe offiziell. Seitdem wurde immer wieder über eine Schwangerschaft der deutschen Schauspielerin spekuliert, was jetzt vorerst ein Ende haben dürfte. Laut US-Medien sollen die 42-Jährige und der The Walking Dead-Star inzwischen Eltern geworden sein. Norman heizte die Gerüchte im Netz selbst an und hat womöglich sogar das Geschlecht verraten.

Auf seinem Instagram-Post ist ein Zeichentrick-Foto zu sehen, das eine große Hand zeigt, auf der eine kleine Meerjungfrau mit blauen Haaren sitzt. Dazu postete der 49-Jährige lediglich ein Herz-Emoji und verlinkte seine Liebste auf dem Bild. Viele seiner Fans deuten das Motiv als Hinweis darauf, dass Norman und Diane eine Tochter bekommen haben. "Das muss ein Mädchen sein" oder "Ein Mädchen also" sind nur zwei von vielen Kommentaren.

Nach Informationen von Page Six könnte das wohl der Wahrheit entsprechen. Das US-Portal beruft sich auf nahe Quellen der Turteltauben. Für Diane ist es das erste Kind. Ihr Schatz hat ihr einiges voraus. Aus Normans Beziehung mit Kollegin Helena Christensen stammt sein 19-jähriger Sohn Mingus.

Getty Images Schauspieler Norman Reedus und Diane Kruger 2015 in Toronto

Apega/WENN.com Norman Reedus bei einem "The Walking Dead"-Event in Los Angeles

Instagram / helenachristensen Norman Reedus, Mingus Reedus und Helena Christensen

