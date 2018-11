Schauspieler Niklas Osterloh (29) übernimmt seit 2016 die Rolle des Paul Wiedmann in der Seifenoper GZSZ. In der Serie fand er nach langem Hin und Her sein Glück mit Emily Höfer – gespielt von Anne Menden (33) – und feierte Anfang August eine pompöse TV-Hochzeit. Dass die allerdings mit seiner privaten Eheschließung nichts zu tun hatte, verriet der Soap-Darsteller erst kürzlich in einem Interview.

Niklas ist in einer glücklichen Beziehung mit seiner Freundin Tini, im März 2017 bekam das Paar ein kleines Töchterchen. Anders als seine Serienfigur heiratete der Serien-Hottie still und heimlich Anfang des Jahres ohne großes Tamtam. "Wir wollten auf jeden Fall keine mediale Hochzeit, sondern eine Trauung für uns", sagte er im Gespräch mit Bunte. Eigentlich wollten die Turteltäubchen in Hamburg den Bund der Ehe schließen, aber das Standesamt hatte keinen freien Termin mehr. Also fuhren sie kurzerhand nach Dänemark und heirateten dort im kleinen Kreis. "Das war ganz bezaubernd, obwohl es eine Kurzschlussaktion war", erklärte der 29-Jährige.

Doch bei der kleinen Feier soll es nicht bleiben. Die Osterlohs wollen auch noch eine große Party für alle Freunde und Familienmitglieder organisieren: "Das machen wir nächstes Jahr ganz in Ruhe. Am liebsten würden wir eine Feier am Strand machen, mit Lagerfeuer und grillen."

