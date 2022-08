Achtung, Spoiler! Dieser GZSZ-Star verlässt jetzt die Serie

Es gibt traurige Neuigkeiten für die GZSZ-Fans. In der Serie hatte sich zuletzt eine komplizierte Dreierbeziehung zwischen dem Pärchen Paul (Niklas Osterloh, 33) und Emily (Anne Menden, 36) und Pauls Seitensprung Gina (Isabel Hinz, 26) entwickelt. Letztere war nach ihrer Liebschaft mit Paul schwanger geworden. Die werdenden Eltern entwickelten schließlich Gefühle füreinander. Ende Juli wurde die Folge ausgestrahlt, in der Gina das gemeinsame Kind endlich zur Welt brachte. Darauf steht nun der Abschied eines GZSZ-Stars an.

Achtung, Spoiler!

Isabel Hinz wird die Serie verlassen. In der Storyline wollen Paul und Gina mit ihrem Baby Berlin den Rücken kehren. Isabels letzte Szene wird am Donnerstag, den 1. September, um 19:40 Uhr bei RTL ausgestrahlt. In dieser sitzt das Pärchen laut Bild gemeinsam mit seinen Freunden bei einer Kaffeerunde auf einer Wiese zusammen. Am Ende steht Gina auf und geht.

Auch auf Niklas Osterloh müssen die Fans eine Zeit lang verzichten. Er sei in Köln für ein anderes Projekt engagiert worden und freue sich auf die Auszeit von GZSZ, wie der Schauspieler in einem auf rtl.de veröffentlichten Video verriet.

