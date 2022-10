Nach drei Monaten Pause: Niklas Osterloh ist wieder bei GZSZ

Die GZSZ-Fans dürfen sich auf die Rückkehr eines Serienlieblings freuen! Im Juni kündigte Niklas Osterloh (33), der in der beliebten Daily den Tischler Paul Wiedmann spielt, an, dass er sich eine längere Auszeit vom Drehen nimmt. Insgesamt dreieinhalb Monate blieb der Schauspieler dem Set fern. Doch schon bald flimmern wieder neue Folgen mit Niklas über die TV-Bildschirme – er ist wieder zurück bei GZSZ!

Im Interview mit RTL verriet der 33-Jährige, wie es für ihn war, nach seiner dreieinhalb monatigen Auszeit wieder vor die Kamera zu treten. "Ich war tatsächlich am Sonntag ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen", gestand der Serienstar. Das sei aber völlig normal. "Das hab ich selbst, wenn ich drei Wochen im Urlaub war, dass man ein bisschen so wieder reinkommt in den normalen Alltag", erklärte er. Schwergefallen sei ihm das nicht, denn Niklas sei von seinen Kollegen direkt herzlich begrüßt worden. "Man fühlt sich sofort wieder ein bisschen heimisch", schwärmte er.

Doch wie seine Figur Paul in den Kolle-Kiez zurückkehren wird, verriet der Familienvater nicht. Da im August verkündet wurde, dass Isabel Hinz (26), die Pauls neue Partnerin Gina verkörpert hat, aus der Serie aussteigt, ist jedoch zu vermuten, dass der Tischler als Single zurück nach Berlin kehren wird. Besteht somit etwa wieder Hoffnung für ein Liebes-Comeback mit seiner Ex Emily?

