Darauf achtet Niklas Osterloh bei der Erziehung seiner Kids

GZSZ schreckt auch vor schwierigen Themen nicht zurück. In einem aktuellen Handlungsstrang geht es unter anderem um Homophobie – ein Thema, das Serienstar Niklas Osterloh (36) nicht kaltlässt. "Wir bei GZSZ lehnen jede Form von Homophobie und Rassismus ab: Liebe ist Liebe – und Liebe umgibt uns alle", erklärt der Schauspieler nun gegenüber RTL. In der Folge, die am Freitag ausgestrahlt wurde, beleidigt Kate, Niklas' Serientochter, eine andere Person homophob. Sie war zuvor in die Fänge einer radikalen Freikirche geraten. Wie ihre Eltern mit diesem Problem umgehen, können Fans in der Serie mitverfolgen.

Bei der Erziehung seiner eigenen Töchter ist es Niklas sehr wichtig, ihnen Toleranz und Respekt mit auf den Weg zu geben. "Meine Kinder sind noch recht jung – acht und dreieinhalb Jahre alt, zwei Mädchen. Ich versuche, sie zu selbstbestimmten, starken jungen Frauen zu erziehen", macht er im Gespräch mit dem Sender deutlich. Der 36-Jährige findet: "Man muss sich auch als Elternteil selbst reflektieren und offen bleiben."

Zu Hause genießt Niklas sein Familienglück mit den zwei Töchtern und seiner Frau Tini. Die Österreicherin und der TV-Darsteller sind bereits seit 2018 verheiratet. Damals trafen sie spontan den Entschluss, in Dänemark vor den Altar zu treten. "Wir haben dann wirklich innerhalb von zwei Wochen alles organisiert, also engste Freunde und Familie, sind dann nach Dänemark gefahren und waren dort zwei Tage in einem ganz schnuckeligen Hotel in einer Stadt mit ganz vielen bunten Häusern und haben da geheiratet", erinnerte er sich einst im Interview mit dem Privatsender.

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh mit seiner Tochter, Dezember 2023

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh und seine Frau, Oktober 2022

