Fans bekommen Niklas Osterloh (33) in einer ganz neuen Rolle zu sehen! Schon seit 2016 gehört der Schauspieler zum GZSZ-Cast. Nach einer Papa-Auszeit ist der zweifache Vater seit einigen Wochen wieder in seiner Rolle als Paul Wiedmann zu sehen. Im kommenden Jahr lohnt sich für seine Fans auch das Umschalten von RTL auf ARD: Ab dem 11. Januar ist Niklas in der neuen Serie "WaPo Duisburg" zu sehen, wo er den Polizeiobermeister Frank van Dijk spielt.

Die Anfrage für die Rolle bekam Niklas von seiner Agentur. Sofort war er Feuer und Flamme. "Das ganze Thema rund um Wasserschutzpolizei, auf dem Wasser zu sein, Bootfahren, viel Action, da war ich sofort hellhörig", erzählt der gebürtige Lübecker gegenüber Promiflash. Vor allem wegen seiner Heimat konnte er sich sofort mit der Rolle identifizieren. "[Ich war] früher ein sehr aktiver Segler im Leistungssport. Deswegen Bootfahren, auf dem Wasser sein: Das bin ich. Gerade als Schauspieler ist diese ganze Action ein Kindheitstraum gewesen", schwärmt der 33-Jährige.

Die Dreharbeiten fanden im vergangenen Sommer größtenteils im Duisburger Innenhafen statt. "Durch den Drehzeitraum war es mir auch möglich, das mit GZSZ alles gut zu händeln, so stand dem Ganzen nichts mehr im Weg", erzählt Niklas gegenüber Promiflash.

Anzeige

ARD/Martin Valentin Menke Niklas Osterloh in "WaPo Duisburg"

Anzeige

ARD/Martin Valentin Menke Niklas Osterloh und Yasemin Cetinkaya in "WaPo Duisburg"

Anzeige

ARD/Martin Valentin Menke Niklas Osterloh in "WaPo Duisburg"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de