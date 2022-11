GZSZ-Star Niklas Osterloh verrät: So aufregend war Hochzeit

Bei seiner Hochzeit lief nicht alles wie geplant. Im Juni kündigte Niklas Osterloh (33) an, sich eine Auszeit von GZSZ zu nehmen. Dreieinhalb Monate später steht der Schauspieler wieder für die Daily vor der Kamera. Bei seiner Rückkehr war der 33-Jährige sogar ein bisschen aufgeregt. Sicherlich nicht so nervös wie bei seiner Hochzeit mit Tini 2018. Denn dabei lief die Planung alles andere als gewöhnlich ab.

"Wir haben zwar die Planung angefangen, aber meine Frau ist Österreicherin und die Österreicher sind sehr gemütlich. Und wenn du dich da meldest und sagt, du brauchst folgende Dokumente und Papiere, dann sagen die: 'Ja, das ist gar kein Problem, wir melden uns dann bei ihnen' – und dann dauert das aber auch gerne mal sechs Monate", plauderte Niklas gegenüber RTL aus. Schließlich sei alles ziemlich knapp geworden – und da haben die beiden einen Entschluss gefasst und in Dänemark geheiratet. "Wir haben dann wirklich innerhalb von zwei Wochen alles organisiert, also engste Freunde und Familie, sind dann nach Dänemark gefahren und waren dort zwei Tage in einem ganz schnuckeligen Hotel in einer Stadt mit ganz vielen bunten Häusern und haben da geheiratet", erinnerte sich Niklas zurück.

Vor ihrer Hochzeit durften Niklas und seine Liebste aber noch mit der Geburt ihres ersten Babys ihr Glück perfekt machen. "Am 18.03.2017 hat unsere Tochter mit 3.595 Gramm und 51 Zentimetern das Licht der Sonne erblickt und ist auf unserer wunderschönen Erde gelandet", schwärmte der Schauspieler damals.

Anzeige

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh, Schauspieler

Anzeige

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh und seine Frau, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / niklasosterloh Niklas Osterloh mit seiner Tochter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de