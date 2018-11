Das ging aber flott! Heidi Klum (45) ist ein echtes Arbeitstier und gönnt sich auch nach ihrer legendären Halloweenparty keine Auszeit. Nach der spektakulären Sause in New York ging es für das Model direkt nach Deutschland, wo schon zahlreiche hübsche Mädels darauf warteten, von der Germany's next Topmodel-Chefjurorin entdeckt zu werden. Heidi machte sich gleich ans Werk und siehe da: Nach nicht mal einem Tag steht ihre Top 50 fest.

Erst gestern verkündete Heidi den Followern auf Instagram, dass die Dreharbeiten zur 14. Staffel von GNTM begonnen haben – keine 24 Stunden später waren die schönsten und talentiertesten Nachwuchsmodels bereits gefunden. "Hier sind meine Top 50! Wow! Los geht‘s", freut sich die 45-Jährige in einem weiteren Post. Dazu gibt sie exklusive Set-Einblicke preis und teilt einen allerersten Schnappschuss ihrer Girls.

Auf besagtem Foto sitzen die Kandidatinnen an einer großen, reich gedeckten Tafel und haben die erste Gelegenheit, sich zu beschnuppern. Mittendrin Model-Mama Heidi, die es sich im Schneidersitz auf dem Tisch gemütlich gemacht hat und sich über ihre Casting-Auswahl sichtlich freut.

Getty Images Topmodel Heidi Klum, September 2018

Anzeige

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Heidi Klum

Anzeige

Splash News Heidi Klum in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de