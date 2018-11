So süß präsentierte Kylie Minogue (50) sich jetzt mit ihrem Schatz! Im vergangenen Mai machte die Musikerin ihre Beziehung zum Kreativ-Direktor Paul Solomons offiziell – vier Monate später wagten die Turteltauben dann beim GQ Men of the Year Award auch ihr Red-Carpet-Debüt. Ansonsten sind Fotos von dem Paar aber eher eine Seltenheit. Umso überraschender kommt nun dieser Schnappschuss: Kylie postete jetzt ein seltenes Pärchenbild von sich mit ihrem Paul!

Via Instagram teilte sie den niedlichen Moment mit ihren Fans: Händchen haltend spazieren Kylie und ihr Schatz durch einen langen Gang – Paul wirft der Sängerin dabei ein strahlendes Lächeln zu! Ob sie diesen Blick wohl ihrem Hammerkleid zu verdanken hat? Anlässlich des Harper's Bazaar Women of the Year Awards warf die zierliche Beauty sich nämlich so richtig in Schale: Sie wählte ein violettes Metallic-Dress mit einem sexy Rückenausschnitt.

Der zauberhafte Anblick des verliebten Paars weckt in vielen ihrer Follower denselben Wunsch: "Wann heiratet ihr endlich?" und "Genauso schön könntet ihr aussehen, wenn ihr zum Altar schreitet!", schwärmen ihre Fans in den Kommentaren. Glaubt ihr, die beiden werden bald ihre Verlobung bekannt geben? Stimmt ab!

Instagram / kylieminogue Paul Solomons und Kylie Minogue, November 2018

Hewitt / SplashNews.com Sängerin Kylie Minogue in London

Lia Toby/WENN.com Kylie Minogue und Paul Solomons bei den GQ Men of the Year Awards, 2018

