Seit eineinhalb Jahren sind Miranda Kerr (35) und ihr Liebster Evan Spiegel (28) verheiratet, verliebt ist das Paar aber offensichtlich immer noch wie am ersten Tag. Lange Zeit hatten sich das Model und der Unternehmer nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit blicken lassen. Der Grund: Im Mai wurden die beiden Eltern eines kleinen Jungen und genossen die Familienzeit mit ihrem Knips in vollen Zügen. Nun machten Mama und Papa zum ersten Mal seit der Geburt wieder ein Event unsicher – und konnten kaum die Finger voneinander lassen!

Schmachtende Blicke, liebevolle Berührungen und verliebtes Schmunzeln – Miranda und Evan schienen in Los Angeles die Fotografenmeute und die wartenden Kamerateams um sich herum komplett ausgeblendet zu haben. Zusammen schlenderten die Turteltauben über den roten Teppich der LACMA Art+Film Gala. Während sich Evan für einen klassischen Anzug entschieden hatte, setzte seine Frau auf ein eng geschnittenes Kleid mit Blumen, das ihren beachtlichen After-Baby-Body perfekt in Szene setzte.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes hatte sich Miranda aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Ein Schritt, den der einstige Victoria's Secret-Engel für seinen Nachwuchs gerne in Kauf nahm. "Ich liebe es, eine Mama zu sein", schwärmte die 35-Jährige kürzlich in der Radioshow von Kyle und Jackie O. Daher sei die Familienplanung auch noch nicht abgeschlossen.

Splash News Miranda Kerr und Evan Spiegel

Splash News Miranda Kerr, Model

Santi / Splash News Miranda Kerr und ihr Sohn Flynn

