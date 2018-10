Zeit, sich wieder auf die positiven Dinge zu konzentrieren! US-Sängerin Ariana Grande (25) arbeitet an neuer Musik, um sich von den Strapazen der letzten Wochen abzulenken. Denn in Sachen Liebe lief es bei Ari alles andere als rund: Anfang September starb ihr Ex-Lover Mac Miller (✝26), kurz darauf gab sie die Trennung von Komiker Pete Davidson (24) bekannt. Doch Ariana lässt den Kopf nicht hängen: Die "No Tears Left to Cry"-Interpretin verriet jetzt, für welches Wesen in ihrem Leben ihr Herz am lautesten schlägt!

Erst vor zwei Wochen veröffentlichte der Megastar ein provisorisches Musikvideo zu der Single "Breathin" auf YouTube. Der Star des Clips: Hausschweinchen Piggy Smalls, das einfach drei Minuten lang über das Bett der Sängerin läuft. Und genau für dieses kleine Tierchen empfindet Ari ganz besonders große Gefühle: "Sie ist die absolute Liebe meines Lebens. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, um sie zu verdienen", verriet die 25-Jährige auf Twitter. Ihre Arinatos – wie sich die Fans der Amerikanerin selbst bezeichnen – sind von der engen Bindung zu Piggy begeistert. "Finde jemanden, der dich so liebt, wie Ariana ihr Schwein", lautete ein Kommentar.

Die Frau mit der Powerstimme hatte Piggy Smalls Anfang September adoptiert. Ihr Ex Pete hatte sich sogar zu Ehren des Schweinchens ein Tattoo stechen lassen. Ob der 34-Jährige das nach der Trennung schon entfernt hat, ist nicht bekannt.

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Piggy Smalls

Getty Images Ariana Grande bei iHeartRadio Wango Tango 2018 in Los Angeles

Instagram / arianagrande Ariana Grandes Hausschwein

