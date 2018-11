Was haben Pierce Brosnan (65), Mara Wilson (31), Lisa Jakub (39) und Matthew Lawrence (38) gemeinsam? Alle vier Schauspieler gehörten zum Cast der beliebten Kultkomödie "Mrs. Doubtfire"! Obwohl der Streifen bereits 1993 über die Kinoleinwände flimmerte, erinnert sich so mancher Zuschauer bestimmt noch an Robin Williams (✝63) legendäre Performance des lustigen Kindermädchens. Nun, anlässlich des 25. Jubiläums von "Mrs. Doubtfire", posteten die Darsteller ein Throwback-Pic!

Die bezaubernde Aufnahme veröffentlichte Lydie-Darstellerin Lisa jetzt via Twitter: Matthew, Pierce, Lisa und Mara posieren grinsend für ein gemeinsames Foto! Die Schauspieler scheinen sich für eine kleine Reunion auf einen Kaffee getroffen zu haben. Einige Fans kommen bei diesem Anblick sogar noch auf eine ganz andere Idee: "Die besprechen bestimmt alles für ein Revival" und "Bitte, wir brauchen eine Neuverfilmung", hoffen zwei Nutzer in den Kommentaren.

Tatsächlich gab es diese Idee schon einmal! Bereits vor einigen Jahren war ein "Mrs. Doubtfire"-Sequel in Planung – doch das Projekt wurde nach Robin Williams Selbstmord im Jahr 2014 wieder eingestampft.

Everett Collection / Actionpress Pierce Brosnan, Matthew Lawrence, Sally Field, Mara Wilson, Lisa Jakub und Robin Williams

Everett Collection / Actionpress Matthew Lawrence, Lisa Jakub, Robin Williams, Mara Wilson und Sally Field in "Mrs. Doubtfire"

Getty Images Schauspieler Robin Williams, 2013

