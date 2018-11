Dieser Skandal wird derzeit ganz neu aufgerollt! Vor wenigen Monaten hatte Khloe Kardashian (34) heftige Neuigkeiten zu verkraften: Während der Reality-Star hochschwanger war, wurde er von seinem Freund Tristan Thompson (27) betrogen. Die Folge des Fremdgehens: Der Stress löste bei Khloe verfrühte Wehen aus. Ihre Fans fragen sich bis heute, weshalb sie den untreuen Basketballspieler dennoch bei der Geburt in den Kreißsaal ließ. Jetzt erklärt Khloe ihre Beweggründe!

Anlass ihres Rückblicks ist die Tatsache, dass die Geschichte momentan in ihrer Reality-Show Keeping up with the Kardashians zu sehen ist – schließlich wurde selbst dieser Schicksalsschlag mitgefilmt. Auf Twitter kommentiert Khloe nun die Geschehnisse der aktuellen Folge: "Ich möchte, dass sie Videos und Bilder hat, die ihren Daddy dort zeigen. [...] Ich habe mich dazu entschieden, meine Gefühle während der Geburt auszublenden", lässt sie ihre Follower wissen.

Khloe stellt klar, dass sie nichts und niemandem erlaubt hätte, ihrem Kind diesen ersten Lebensmoment zu verderben. "Ich möchte, dass sie weiß, dass sie der Inbegriff von Liebe ist und meine ganze Freude. Babys können diese Energie spüren, da bin ich sicher", meint Khloe. Mittlerweile sind True Thompsons Eltern sogar wieder ein Paar.

