Es war ein Riesenschock für alle The Walking Dead-Fans! Hauptdarsteller Andrew Lincoln (45) hatte bereits vor einigen Monaten angekündigt, dass er die Serie nach der achten Staffel verlassen wird. Nun erschienen die ersten neuen Folgen in den Vereinigten Staaten. Darunter auch die vermeintlich letzte Episode mit Andrews Rolle des charismatischen Anführers Rick Grimes, die es richtig in sich hat. In der Abschiedsfolge tauchen sogar verstorbene Charaktere wieder auf!

Achtung, Spoiler! Wie das Online-Magazin Hollywood Life berichtet, wird Rick in der aktuellen Folge bei einem Zombie-Angriff schwer verletzt. Während seiner vermutlich letzten Atemzüge sieht der ehemalige Polizist einige seiner toten Kameraden! Dabei ist nicht klar, ob er halluziniert oder bereits selbst aus dem Leben geschieden ist. Als erstes erscheint ihm sein alter Kumpel Shane (Jon Bernthal, 42), um noch einmal ein paar seiner typischen fiesen Sprüche zu klopfen – der Ex-Gesetzeshüter versuchte in der ersten Staffel, Rick umzubringen und verstarb wenig später selbst. Anschließend bildet sich Andrews Figur ein rührendes Gespräch mit dem Farmer Hershel (Scott Wilson, ✝76) ein, dessen Tod in der vierten Staffel ein riesiges Loch in die Gruppe der Überlebenden gerissen hat.

Zum Schluss taucht Sasha (Sonequa Martin-Green, 33) auf, die versucht, den Helden zu beruhigen und friedvoll in den Tod zu begleiten – doch ob Rick wirklich stirbt, werden die Zuschauer erst in der kommenden Folge erfahren. Die deutschen Fans müssen sich noch einige Monate gedulden, bis Staffel neun auch in Deutschland ausgestrahlt wird.

Scott Eisen/Getty Images for Roadside Attractions Schauspieler Jon Bernthal

Everett Collection / Actionpress Scott Wilson und Andrew Lincoln in "The Walking Dead"

Alberto E. Rodriguez/Getty Images "The Walking Dead"-Star Sonequa Martin-Green

