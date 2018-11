Er war am Boden zerstört und suchte Trost in der Musik. Was danach geschah, ging in die Musikgeschichte ein. Mit 14 Jahren schrieb Ed Sheeran (27) das traurige Lied "We Are". Erst fünf Jahre später performte er es in einer Bar in London und ließ seinen Gefühlen freien Lauf. Nach seinem Auftritt hatte er einen Plattenvertrag in der Tasche. Jetzt wurde bekannt, was hinter dem Durchbruchs-Song steckt: Ed hatte mit der Komposition einen herben Verlust verarbeitet.

In der Biografie Ed Sheeran veröffentlichte Erfolgsautor Sean Smith so manches Geheimnis aus dem Leben des Schmusesängers. Laut Mirror habe Ed in "We Are" die Trauer um seinen guten Freund Stuart Dines verarbeitet. Der Jugendliche war im Februar 2006 auf einer Klassenfahrt bei einem Busunfall in der Nähe von Köln ums Leben gekommen. "Ed musste sich mit dem Tod eines Menschen auseinandersetzen, den er praktisch täglich gesehen hatte. Er beschloss, ein Lied über seine Gefühle zu schreiben", heißt es in seinen Memoiren. Mit 19 sei er damit in der Bar The Bedford Pub in Süd-London aufgetreten. Dass zu jenem Zeitpunkt die Chefs des Plattenlabels Atlantic Records zuschauten, habe der junge Sänger nicht ahnen können. Seine emotionale Darbietung des persönlichen Songs verschaffte ihm drei Monate nach seinem Auftritt einen Vertrag mit der Firma.

Seitdem geht es für den heute 27-Jährigen steil bergauf. Titel wie "The A Team", "Shape Of You" oder "I See Fire" machten den Rotschopf weltberühmt. Neben zahlreichen Auszeichnungen wie dem MTV Video Music Award, etlichen Grammys und Echos wurde der Mega-Star 2017 sogar zum meistgespielten Musiker des Jahres gekürt.

E-Press / Splash News Ed Sheeran bei der Berlinale 2018

Valerie Macon / Getty Images Ed Sheeran bei den 59. Grammy Awards in Los Angeles

Phil Walter/Getty Images Ed Sheeran bei einem Konzert in Auckland, März 2018

