Tom Kaulitz (29) erlangte mit der Band Tokio Hotel Weltruhm. Seit dem großen musikalischen Durchbruch mit "Durch den Monsun" gehört der Gitarrist zu den meist fotografierten Deutschen. Der Medienrummel um ihre Person veranlasste Tom und Zwillingsbruder Bill (29) vor einigen Jahren sogar, Deutschland den Rücken zu kehren und sich in Los Angeles ein neues, anonymes Leben aufzubauen. Jetzt sein Geständnis – es gab Phasen, in denen er sich für einen Job abseits des Rampenlichts entschieden hätte.

In dem VOX-Format Künstler, die die Welt bewegten gab der 29-jährige Gitarrist zu, dass er im Nachhinein nichts gegen eine Maskierung einzuwenden hätte: "Also, wenn ich heute die Wahl hätte, und könnte mir wie so ein paar Rapper so ein Ding aufsetzen, und man kennt mich privat nicht, würde ich das sofort machen." Eine Aussage, die verwundert, weil er seit Monaten mit Deutschlands Exportschlager Heidi Klum (45) auf öffentlichen Kuschelkurs geht!

Die Model-Mama schien Toms Wunsch nach einer Maske ernst genommen zu haben. In ihren aufwendigen Halloween-Kostümen waren sie neulich für sämtliche Fotografen inkognito unterwegs. Als Shrek und Fiona verkleidet marschierten sie bei Heidis legendärer Gruselsause über den roten Teppich.

WENN Tom und Bill Kaulitz in New York, 2008

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2018

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

