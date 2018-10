Zwischen Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) passt aktuell kein Blatt mehr. Seit rund einem halben Jahr turteln die deutschen Mega-Stars gemeinsam um den Globus. Mit ihrem Red Carpet-Debüt bei der amfAR Gala in Cannes bekannten sie sich kurze Zeit später öffentlich zu ihrer Beziehung. Ein großer Schritt, den Heidi jedoch nicht zu bereuen scheint. Während eines Auftrittes in der The Ellen DeGeneres Show bezeichnete die Model-Mama den Tokio Hotel-Gitarristen als Liebe ihres Lebens. Auch in den sozialen Netzwerken zeigen sich die Turteltauben verliebt wie nie, wie das jüngste Kuss-Selfie bewies.

In einer Instagram-Story teilte Heidi eine innige Momentaufnahme zwischen ihr und Tom. Der Liebesbeweis reiht sich in eine Serie von Postings ein, die Heidi bei ihrer Einstimmung auf die Halloween-Festlichkeiten zeigen. Erst kürzlich veröffentlichte sie einen Schnappschuss mit ihren vier Kindern Leni (14), Henry, Johan (11) und Lou (9) bei der gemeinsamen Kürbisernte.

Die nächsten Impressionen von Heidi und Tom könnten also durchaus besonders werden. Schließlich schmeißt die Laufsteg-Legende seit mittlerweile 18 Jahren eine ausschweifende Sause zum Gruselfest – und ihr Liebster dürfte erstmals dabei sein. Unter den Fans halten sich bereits Gerüchte, dass die beiden gemeinsam als Shrek und Esel auftreten könnten.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018 in Los Angeles

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern und Tom Kaulitz im Oktober 2018

Getty Images Heidi Klum beim Shopping in Los Angeles

