Victoria Beckham (44) hat ihrem Sohn jetzt ein Mega-Geschenk gemacht! Dass die Mode-Designerin superstolz auf ihre vier gemeinsamen Kinder mit ihrem Schatz David (43) ist, ist kein Geheimnis – regelmäßig postet die Beauty Schnappschüsse von Romeo (16), Cruz (13), Brooklyn (19) und Harper (7) im Netz. Wie sehr sie ihren Nachwuchs schätzt und unterstützen will, beweist nun auch diese großzügige Aktion: Victoria ließ für Romeo einen richtigen Tennisplatz bauen!

Das berichtet nun die Zeitung Daily Mail. Der Wert des Sportfelds, das von dem Landschafts-Architekten Marcus Barnett entworfen wurde, soll laut Schätzungen bei 30.000 britischen Pfund liegen – das macht umgerechnet über 34.000 Euro! Die eingezäunte Tennis-Wiese wurde auf dem Luxus-Anwesen der Beckhams in den britischen Cotswolds errichtet und hat eine Fläche von rund 260 Quadratmeter. Laut Medienbericht möchte Mama Victoria ihren Sohn unterstützen, der David Beckham des Tennis zu werden. Obwohl Romeos Vater seine Karriere 2013 an den Nagel gehängt hat, gilt er bis heute als Fußball-Legende.

Wie ein Insider The Mail on Sunday verriet, sollen die Beckhams planen, die kommenden Sommerferien auf ihrem englischen Anwesen zu verbringen – deswegen habe Victoria dort den perfekten Übungsplatz für Romeo schaffen wollen: "Sie will, dass er so viel wie möglich übt und wird ihm Coaches zur Verfügung stellen, die ihn trainieren sollen."

Instagram / davidbeckham Harper, Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham (v.l.) bei der Fashion Show von Mama Victoria

Clive Brunskill/Getty Images Romeo und David Beckham, 2017

Getty Images Victoria Beckham, Designerin und Musikerin

