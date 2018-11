Ist Farmer Andreas deshalb so beliebt bei den Frauen? Bei Bauer sucht Frau bandelt der gebürtige Schweizer derzeit mit Kandidatin Irmgard an. Zuvor hat er nach wenigen Tagen des Kennenlernens seine zweite Auserwählte Angelika nach Hause geschickt, vor allem, weil ihre Einstellung zum Thema Fleisch nicht ganz zu ihm passte. Mit der quirligen Irmgard läuft es wesentlich besser, aber liegt es eigentlich nur an seinem Charme oder gar an seinem Aussehen, das an zwei Promis erinnert?

Zahlreiche Zuschriften hatten den in Kanada lebenden Landwirt erreicht und gleich fünf Damen begleiteten den Auswanderer zum Scheunenfest. Womöglich hatte das große Interesse auch damit zu tun, dass der Bartträger ein bisschen so aussieht wie Hollywood-Star und James Bond-Darsteller Sean Connery (88). Nicht nur die Gesichtsbehaarung, auch die Augen und die Mimik der zwei ähneln sich.

Findigen Twitter-Usern fiel außerdem auf, dass Andreas mit einem sehr bekannten Mediziner optische Gemeinsamkeiten hat: Dr. Bob (68) – der Arzt, dem die Dschungelcamp-Stars vertrauen. Auch hier ist vor allem der Bart ausschlaggebend, aber beide Herren haben auch eine Vorliebe für Basecaps.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bauer Andreas und Inka Bause (3.v.l.) mit seinen fünf Bewerberinnen beim Scheunenfest 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius, Getty Images / Andreas Rentz "Bauer sucht Frau"-Kandidat Andreas und "Dschungelcamp"-Arzt Dr. Bob

MG RTL D Irmgard und Andreas bei "Bauer sucht Frau"

