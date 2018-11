Bei welchen Gründerideen beißen die erfolgshungrigen Raubkatzen wohl heute Abend in Die Höhle der Löwen an? Um 20:15 wird auf Vox wieder entschieden, welche Idee das Potenzial hat, zu einer Goldgrube zu werden. Auch in der zehnten Folge der beliebten Erfinder-Show fühlen die TV-Investoren rund um Carsten Maschmeyer (59), Judith Williams (46), Georg Kofler (61), Frank Thelen (43), Dagmar Wöhrl (64) und Ralf Dümmel (51) den mutigen Unternehmern wieder eifrig auf den Zahn. Doch auf wen oder was können sie sich dieses Mal gefasst machen? Promiflash liefert einen kleinen Überblick!

LAZYS

"Be crazy, go lazy", lautet das Motto von Marcus Maaßen (42) und Jens Willecke (45). Die beiden Hobby-Skifahrer beschwerten sich immer wieder über das lästige Gehen und Stehen in steifen Skischuhen. Das Problem soll bald schon der Vergangenheit angehören: Sie wollen einen Aufsatz auf den Markt bringen, der den Skischuh zum Turnschuh macht. Ob der sportliche Carsten Maschmeyer wohl sein Interesse bekunden wird?

prezit

Laut Vox-Pressemitteilung hat Alex Baechler (32) endlich die Lösung gegen einen immer vollen Mülleimer gefunden! Der Schweizer Maschinenbauingenieur entwickelte einen Abfalleimer mit Komprimierfunktion, der den häufigen Gang zum Müllcontainer ersparen soll. Ob sein Konzept wohl das Interesse von Frank Thelen wecken wird?

Calimoto

Für Autofahrer berechnen Navis immer die kürzeste oder die schnellste Route, aber für Motorradfahrer geht es um mehr: "Da geht es um Leidenschaft, den Fahrspaß, die Landschaft genießen und sich vor allem in die Kurve zu legen", erklärt Luca Osten (26). Mit seinen Mitgründern Sebastian Dambeck (27) und Hans-Joachim Allenfort (29) erstellte er eine Navigations-App, die speziell auf die Bedürfnisse von Motorradfahrern ausgelegt ist – ein teurer Spaß: Für eine Finanzspritze in Höhe von 650.000 Euro bieten sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile.

VEGDOG

Für alle Tiernarren hat die heutige Sendung natürlich auch wieder etwas zu bieten. Tessa Zaune-Figlar (34), Valerie Hansen (28) und Lisa Walther (29) betreten die "Löwen-Höhle" in Begleitung ihres Vierbeiners Nelson. Jahrelang litt der unter einer Futtermittelunverträglichkeit, die sich durch den Verzicht auf tierisches Eiweiß lösen ließ. Für die Freundinnen ein gefundenes Fressen: Sie stellten ihr eigenes Hundefutter zusammen. "Es ist das erste vegane und getreidefreie Alleinfuttermittel für Hunde, das in einer einjährigen Entwicklungsphase in Zusammenarbeit mit Fachtierärzten und Fachlaboren entwickelt wurde", verrät Tessa stolz. Ob sie wohl die Hundefreundin Judith Williams mit ins Boot holen?

NERO Grillkohle

Ähnlich wie ihr Vorgänger kämpfen auch Bauingenieur Aaron Armah (36) und der Informatiker Jakob Hemmers (36) für mehr Nachhaltigkeit. "Man muss sich einmal vorstellen, dass so in Deutschland rund zweitausend Fußballfelder an Tropenholz im Grill verheizt werden", empört sich Aaron. Gemeinsam mit seinem Kollegen präsentiert er den Löwen deshalb ihre NERO Grillkohle. Das Besondere daran: Sie ist die weltweit erste und einzige Grillkohle mit Bio-Zertifizierug aus heimischen Wäldern.

Aspira Clip

Vinh-Nghi Tiet (34) und Wolfgang Kleiner (56) präsentieren den Löwen eine Weltneuheit! Sie stellen ihren Mini-Inhalator aus medizinischem Silikon vor, der beim Einführen in die Nase ätherische Öle verströmt – diese sollen zur Entspannung beitragen und erkältungslindernd wirken. Stolze 1,3 Millionen Euro investierten die Unternehmer bereits in das Projekt. Ob sie mit ihrer Idee wohl einen lukrativen Deal landen können?

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Alex Bächler von prezit

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Jakob Hemmers und Aaron Armah von NERO Grillkohle

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Lisa Walther, Tessa Zaune-Figlar und Valerie Henssen von VEGDOG

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Sebastian Dambeck, Joachim Allenfort und Luca Osten von Calimoto

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Jens Willecke und Marcus Maaßen von LAZYS

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Wolfgang Kleiner und Vinh-Nghi Tiet von Aspira Clip



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de