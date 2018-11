Von englischsprachigen Songtexten zur Mundart! Bisher sang der "Unser Star für Baku"-Gewinner Roman Lob (28) immer auf Englisch. Nach seinem internationalen Erfolg als Kandidat beim Eurovision Song Contest im Jahr 2012 und seinem diesjährigen Auftritt als Gesangssolist für "The One Grand Show" im Friedrichstadt-Palast in Berlin, zog es den gebürtigen Rheinländer vor Kurzem aber wieder in die Heimat zurück. Dort widmet er sich weiterhin der Musik – allerdings in einer anderen Sprache: Roman will jetzt mit kölschen Liedern den Karneval erobern!

Dass er ab sofort auf regionale Klänge setzt, habe einen bestimmten Grund. Im Interview mit Bild verriet der 28-Jährige, dass er während seiner zwei Jahre in Berlin die Stadt Köln und das Rheinland sehr vermisst habe. "Die Musikszene ist hier sensationell kreativ, innovativ. Das hat mit klassischer Schunkel-Schunkel-Karnevalsmusik gar nichts zu tun", betonte der "Home"-Interpret und musste auch feststellen: "Alle sind tiefenentspannter als in der 'normalen' Musikszene." Mit seiner Band StadtRand veröffentlichte Roman erst von wenigen Tagen die erste Single "Orjenal" – und die ist genauso wie die kölsche Mentalität: unverfälscht und absolut authentisch!

Die deutsche Musikszene kennt Roman inzwischen wie seine Westentasche. Bereits im Jahr 2007 nahm er an der vierten Staffel von DSDS teil, schied wegen einer Kehlkopfentzündung allerdings vorzeitig aus. Mit seiner Teilnahme am ESC in Aserbaidschan gelang ihm vor sechs Jahren schließlich der Durchbruch: Mit der Single "Standing Still" schaffte er es auf Platz acht des Musikwettbewerbs.

WENN Roman Lob bei der "THE ONE"-Teaser-Session in der Alten Teppichfabrik in Berlin

AEDT/WENN.com Roman Lob bei einem Auftritt in der Alten Teppichfabrik in Berlin

Patrick Hoffmann/WENN.com Roman Lob beim Kinderhospiz Charity Event 2015

