Zauberhafte News von Jasmin Lekudere! Seit die Schönheit im Jahr 2016 den vierten Platz in der Castingshow Germany's next Topmodel ergattert hat, ist sie auch als Influencerin tätig. Auf ihren Social-Media-Kanälen hält die Brünette ihre Fans stets mit hübschen Schnappschüssen aus ihrem Leben als Model auf dem Laufenden. Dort verkündete sie nun auch diese freudigen Nachrichten: Jasmin erwartet ihr erstes Kind!

"Ich bin im vierten Monat schwanger und da heute mein Geburtstag ist, dachte ich mir, dass ich mein Glück mit euch teile", enthüllte Jasmin jetzt via Instagram und postete dazu ein Bild von ihrem niedlichen Babybauch, der tatsächlich schon deutlich zu erkennen ist. Die werdende Mami kann es schon jetzt kaum erwarten, ihren Spross bald in die Arme zu schließen: "Bin wahnsinnig aufgeregt und freue mich riesig auf meine neue Aufgabe!", berichtete sie ihren Fans weiter. Das Geschlecht ihres Nachwuchses wollte die Ex-GNTM-Kandidatin aber noch nicht verraten – sie lässt ihre Fans in ihrer Instagram-Story lieber noch raten!

In ihrer Ankündigung zog das Model zudem einen Vergleich zu einer prominenten Kollegin: "So wie es aussieht, ist Schwesta Ewa (34) nicht alleine", begann sie ihre Botschaft und spielte damit auf die überraschenden Baby-News der Rapperin an, die ihr Kind vielleicht im Gefängnis aufziehen muss.

