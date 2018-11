Hat Schweinebauer Bernhard seine Traumfrau bereits gefunden? Bei Bauer sucht Frau machte sich der 53-Jährige gemeinsam mit seinem Neffen Matthias auf, um die große Liebe zu finden. Nach dem aufregenden Scheunenfest lud er die blonde Annett zur Hofwoche ein. Anfangs hatten die beiden zwar noch ein paar kleinere Startschwierigkeiten, doch nun kam sich das Duo erstmals näher: Der Bauer scheint sogar schon an eine gemeinsame Zukunft zu denken!

Gleich zwei Küsschen auf die Wange konnte Bernhard von seiner Herzdame am Montag in der Sendung ergattern. Nicht nur mit dem Traktorfahren konnte er Annett begeistern, auch beim tiefgehenden Gespräch im Wald kam es zu verschmusten Annäherungen. Offensichtlich fühlt sich der Hutträger seiner Auserwählten schon sehr verbunden. "Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so ein vertrautes Gefühl", gestand der Landwirt und meinte weiter: "Wie so ein verheiratetes Pärchen so ungefähr. Wo man sagt, vielleicht entsteht da noch mehr."

Hört Bernhard etwa schon die Hochzeitsglocken läuten? Als ihn seine Auserwählte Annett auf seine Gefühle ansprach, gab er sich besonnen: "Ich könnte mir das schon so vorstellen, wenn die Zeit reif ist." Für die Brillenträgerin ein gutes Zeichen, das sie mit einem Küsschen belohnte.

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Bernhard mit Kandidatin Annett

MG RTL D / Stefan Gregorowius Annett und Bauer Bernhard, "Bauer sucht Frau" 2018

MG RTL D Annett und Bernhard bei "Bauer sucht Frau"

