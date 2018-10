Der Start in die Hofwoche lief nicht bei allen Bauern wie geschmiert! Während sich in der letzten Woche ordentlich beschnuppert und final für potenzielle Herzdamen entschieden wurde, ging es in dieser Woche bei Bauer sucht Frau ans Eingemachte! Die auserwählten Damen bezogen voller Vorfreude die Höfe ihrer Landwirte. Doch wie es in entscheidenden Momenten manchmal so ist: Das erste Wiedersehen nach der Kennenlern-Party war bei dem einen oder anderen Bauern auch mit kleinen oder größeren Pannen verbunden!

Die erste richtige Episode des Datingformats bewies noch einmal: Wenn es drauf ankommt, geht dann doch gerne mal etwas schief! Das musste auch Bauer Claus am eigenen Leib erfahren – der machte sich mit einer mit Blumen geschmückten Rikscha auf den Weg zum Bahnhof. Nach wenigen Metern der Schock: Die Kette sprang ab – was Claus jedoch vorerst reparieren konnte. Nachdem das erste Problem gelöst war, stand das Zweite aber schon in den Startlöchern: Das viele Gepäck von seiner Heike stellte ihn und das Gefährt auf eine erneute Probe. Und dann war da noch etwas, was nicht ganz so arbeitete, wie geplant: "Die Bremse funktioniert nicht so", rief der angestrengte Bauer während der Fahrt – was Heike kurz in Aufruhr versetzte. Heil angekommen sind die zwei dann aber immerhin trotzdem.

Dass Bernhard und Annette jemals auf ihrem Anwesen ankommen, stand auch vorerst in den Sternen. Der Schweinewirt lieh sich extra ein schickes Cabrio, bei dem dann jedoch die Batterie schlappmachte. Das Warten auf Hilfe nahm Annett aber Gott sei Dank mit Humor: "Die hat das echt cool aufgenommen", freute sich Bernhard anschließend. Weniger witzig fand Kathrin die ersten Stunden bei ihrem Bauern Guy. Hier harmonierte es so wenig, dass die Erzieherin kurzerhand wieder ihre Koffer packte und abreiste.

MG RTL D Claus und Heike bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Annett und Bernhard bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D Guy und Kathrin bei "Bauer sucht Frau"

