Cheryl Cole (35) meldet sich auf der Bühne zurück! Nachdem die Sängerin einige Wochen von der Bildfläche verschwunden war und sogar alle Postings ihrer Social Media-Kanäle gelöscht hatte, verkündete sie ihren Fans via Instagram vor Kurzem große Neuigkeiten: Ihr neuer Song "Love Made Me Do It" wird am Freitag, den 9. November veröffentlicht. Sogar ihr erster Bühnenauftritt ist bereits geplant. Die 35-Jährige wird beim diesjährigen "Jingle Bell Ball" in der Londoner O2 Arena auftreten. Auch Cheryls Ex-Freund Liam Payne (25) gehört zum Line-up des Konzerts!

Erst im Juli gaben die Eltern des einjährigen Bear Grey Payne (1) ihre Trennung bekannt. Anders als ihr zehn Jahre jüngerer Ex-Freund, der immer wieder turtelnd mit anderen Frauen gesichtet wurde, schien Cheryl das Ende der Beziehung lange nicht so gut zu verkraften. Kaum vorstellbar, dass beide in einer Show auftreten. Laut Mirror-Informationen stellt der Veranstalter des Konzertes aber klar: Die Sänger wurden für verschiedene Tage gebucht! Während der One Direction-Hottie bereits am Samstagabend auftreten wird, tanzt Cheryl erst sonntags über die Bühne.

Für beide ist die Bühne des "Jingle Bell Balls" kein unbekanntes Terrain: Bereits im vergangenen Jahr gehörte der 25-Jährige zum Line-up und gab dort sogar sein Debüt als Solokünstler. Die ehemalige Girls Aloud-Sängerin wird in diesem Jahr ihr Comeback bei dem Event feiern: Zuletzt verzauberte die Beauty das Publikum des Musikspektakels im Jahr 2012.

Gotcha Images / Splash News Cheryl Cole und Liam Payne 2016 bei einem romantischen Dinner in Knightsbridge

Pascal Le Segretain/Getty Images for L'Oreal Paris Cheryl Cole in Paris

John Rainford / WENN.com Liam Payne auf der Festival-Bühne in Swansea Ende Mai 2018

