Erliegt Eule heute Abend dem Serientod? Seit März 2017 gehört Darstellerin Jazzy Gudd (29) zur Stammbesetzung von Berlin - Tag & Nacht. Dabei greift sie nicht nur privat gerne zum Mikro – auch in der Serie begeistert ihre Rolle Eule als Musikerin ihre Fans. Einer ihrer Auftritte könnte ihr nun jedoch zum Verhängnis werden: Eule bricht während eines Gigs zusammen und ringt um ihr Leben!

Während Eules Freunde in Schockstarre verfallen, lacht sich WG-Neuling Zoe ins Fäustchen. Das Liebes-Gerangel um Jannes ist schon seit einiger Zeit Thema in der Reality-Soap. Jetzt scheint der Eifersuchts-Beef zwischen den beiden Mädels zu eskalieren: Kurz vor ihrem großen Auftritt jubelt Zoe ihrer Nebenbuhlerin heimlich einen Drogencocktail unter. Nichts ahnend trinkt die Sängerin die tödliche Mischung und begibt sich damit in große Gefahr: Mitten auf der Bühne kollabiert Eule und muss von Rettungskräften reanimiert werden.

Müssen die Fans jetzt wirklich mit dem Serientod der beliebten Rolle rechnen? Wie Eules On-Off-Liebe Jannes auf den Zusammenbruch reagiert und ob Zoe ungestraft davonkommt, zeigt sich heute Abend bei "Berlin - Tag & Nacht" um 19:05 Uhr auf RTL II.

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Zusammenbruch von Eule bei "Berlin - Tag & Nacht" 2018

Anzeige

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Zoe mischt Eule Drogen unter, "Berlin - Tag & Nacht" 2018

Anzeige

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Eule während ihres Zusammenbruches, "Berlin - Tag & Nacht" im November 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de