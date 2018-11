Anna Maria Damm (22) feierte einen echten Mama-Meilenstein! Anfang Juni brachte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihr erstes Baby mit Freund Julian Gutjahr (22) zur Welt. Seitdem bereichert die kleine Eliana nicht nur das Leben ihrer berühmten Mutter, sondern auch den Foto-Feed ihrer Social-Media-Accounts – denn Anna wird nicht müde, süße Schnappschüsse mit ihrem Schatz zu teilen! Zum Fünfmonatigen spendierte die Bloggerin ihrer Kleinen nun einen echten Mädelstrip nach Österreich!

Unglaubliche 20 Wochen ist es schon her, dass Eliana geboren wurde. Für Anna ein so denkwürdiger Moment, dass sie ihrem Baby-Girl einen emotionalen Instagram-Post widmete. Mama, Tochter und Tante Katharina Damm befinden sich gerade in Kitzbühel und genießen einen Mini-Urlaub nur unter Girls vor traumhafter Kulisse. Mit einem Foto im Partnerlook ehrte die YouTuberin ihre kleine Maus: "Alles Gute zum Fünfmonatigen! Ich kann es einfach nicht glauben, dass mein Babygirl schon fünf ganze Monate alt ist. Zu diesem besonderen Anlass sind Mami und Baby wieder matching", schrieb sie stolz unter den Beitrag.

Nicht nur für Anna kommt die Fünf-Monats-Marke überraschend: Auch die Fans der Influencerin können es kaum fassen, wie groß Eliana inzwischen geworden ist. "Wie schell die Zeit doch vergeht" oder "Kaum zu glauben, dass die Geburt schon fünf Monate her ist" waren nur zwei der begeisterten Kommentare. Wie findet ihr es, dass Anna diesen großen Tag ihrer Kleinen so zelebriert? Stimmt ab!

Instagram / katharinadamm_official Katharina Damm in Kitzbühel im November 2018

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihre Tochter Eliana

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Töchterchen Eliana Sofia im Flugzeug nach Berlin 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de