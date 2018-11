Ariana Grande (25) möchte ihren Fans nichts mehr verheimlichen! In den vergangenen Monaten musste die Sängerin zahlreiche Schicksalsschläge verkraften. Nachdem ihr Ex-Freund Mac Miller (✝26) im September infolge einer Überdosis verstorben war, zerbrach vor wenigen Wochen auch noch die Beziehung zu ihrem Verlobten Pete Davidson (24). Auf ihrem Social-Media-Kanal verrät die Chartstürmerin nun: Eine Therapie hilft ihr aktuell dabei, mit diesem dunklen Kapitel abzuschließen!

Sowohl nach dem Tod von Mac als auch nach der Trennung von Pete zog sich Ariana aus den sozialen Netzwerken zurück. Doch nun fühlt sich die Musikerin wieder stark genug, um ihre täglichen Abenteuer mit ihren Followern zu teilen. Auf Twitter erklärt die 25-Jährige, wie sie neuen Lebensmut schöpfte; und zwar begab sie sich nach all den Rückschlägen der vergangenen Zeit in medizinische Behandlung: "Ganz ehrlich, eine Therapie hat mein Leben gerettet. Man sollte keine Angst davor haben, nach Hilfe zu fragen. Man muss nicht ständig Schmerzen empfinden, sondern kann so ein Trauma auch überwinden", verrät die US-Amerikanerin.

Ariana hat die Therapie allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Sängerin ist sich bewusst, dass sie noch einen langen Weg vor sich hat. Trotzdem blickt sie mittlerweile optimistisch in die Zukunft. "Allein die Tatsache, dass ich weiß, dass ich es schaffen kann, ist schon ein ziemlich guter Anfang", zeigt sie sich kämpferisch.

BFA / ActionPress Mac Miller und Ariana Grande

Elder Ordonez / SplashNews.com Pete Davidson und Ariana Grande im August 2018

Supplied by WENN Ariana Grande, Sängerin

