Wer hätte bei diesem Gehalt schon Nein sagen können? Vor ein paar Tagen machten unglaubliche Schlagzeilen die Runde: In einem lustigen Video verkündete DIE Girlgroup der Neunzigerjahre, dass sie ein Comeback starten. Die Spice Girls werden sich – abgesehen von Posh Spice Victoria Beckham (44) – für sechs Konzerte in Großbritannien wiedervereinen. Ganz umsonst machen die vier Mädels das jedoch nicht: Angeblich steckt sich jede der scharfen Ladys mehr als drei Millionen Dollar für die Reunion in die Tasche!

Das behaupteten nun jedenfalls direkt mehrere Quellen gegenüber TMZ. Auf der kleinen Tour durch das britische Königreich sind sechs Konzerttermine angesetzt. Pro Auftritt soll jede der Damen rund 550.000 US-Dollar kassieren. Nach den sechs Arbeitstagen nächstes Jahr im Sommer dürften Mel B. (43), Melanie C. (44), Geri Horner (46) und Emma Bunton (42) dann um schlappe 3,2 Millionen Dollar reicher sein.

Und damit nicht genug: Sollte der Vorverkauf der Tickets ein voller Erfolg werden, könnte sogar noch etwas mehr Cash drin sein. Denn wenn genug Eintrittskarten über die Theke gehen, sei sogar eine zweite Tour-Etappe außerhalb des Vereinigten Königreichs möglich – mit der die Girls ihre Gage auf bis zu 6,5 Millionen Dollar erhöhen könnten.

MEGA Mel B. und Mel C. im November 2018

Anzeige

Instagram / emmaleebunton Die Spice Girls, 90er-Girlband

Anzeige

MEGA Die Spice Girls nach ihrem Besuch bei BBC Radio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de