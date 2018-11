Priyanka Chopra (36) steht kurz davor, ihrem Liebsten Nick Jonas (26) endlich das Jawort zu geben. Im August verkündeten die Bollywood-Darstellerin und der Musiker ihre Verlobung. Noch in diesem Jahr will das Paar vor den Altar treten! Natürlich darf bei all den Hochzeitsvorbereitungen ein Junggesellinnenabschied nicht fehlen. Und den verbrachte Priyanka total lässig gemeinsam mit ihren besten Freundinnen in der niederländischen Metropole Amsterdam!

Während die Braut-Party noch in New York stattfand, wollte Priyanka für den Junggesellinnenabschied scheinbar weiter weg. Bei strahlendem Sonnenschein feierte die Bald-Ehefrau den Ausstand aus ihrem Dasein als Ledige – und suchte sich dazu wider Erwarten eine europäische Stadt aus: Die Schauspielerin und ihre Liebsten machten bei einer feierlichen Grachtenfahrt Amsterdam unsicher! Wie Instagram-Fotos zeigen, trug Priyanka dabei einen lässigen Wollpulli, den sie supersexy mit Overknee-Stiefeln in Schlangenoptik kombiniert hatte.

Unter ihren Begleiterinnen war auch ein bekanntes TV-Gesicht: Game of Thrones-Star Sophie Turner (22), die aktuell mit Nicks Bruder, Sänger Joe Jonas (29), verlobt ist! Dass die Serien-Größe Priyanka begleitete, dürfte jedoch niemanden überraschen: Immerhin verstehen sich die zwei Frauen nicht nur sehr gut, sie werden zudem auch bald Schwägerinnen sein.

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra bei einer Grachtenfahrt durch Amsterdam

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra (3.v.l.) und Sophie Turner (r.) beim Jungesellinnenabschied in Amsterdam

Instagram / sophiet Priyanka Chopra beim Junggesellinnenabschied

