Sie hängt ihre Flügel an den Nagel! Seit mittlerweile 19 Jahren ist Topmodel Adriana Lima (37) DAS Gesicht für das Lingerie-Haus Victoria's Secret. Drei Mal durfte die Beauty sogar den begehrten Fantasy Bra ausführen. Auch in diesem Jahr schwebt die Brasilianerin wieder in knappen Dessous über den Laufsteg und präsentiert den Zuschauern ihren Hammerbody! Doch das ist Adrianas letzter Walk als VS-Engel – die 37-Jährige geht in Flügelrente!

Das machte die Brünette selbst auf ihrem Instagram-Profil in rührenden Abschiedszeilen öffentlich: "Liebe Victoria, danke dafür, dass du mir die Welt gezeigt hast, dein Geheimnis geteilt hast und am wichtigsten, mir nicht nur Flügel gegeben hast, sondern mir gezeigt hast, wie man damit fliegt", schrieb Adriana. In ihrem Post bedankte sie sich auch bei ihren zahlreichen Fans in der ganzen Welt für die jahrelange Treue – und die Follower verabschiedeten sich mit gemischten Gefühlen in den Kommentaren. "O Gott, du bist der beste Engel, ich werde dich vermissen", oder "Ich bin so froh und traurig zur selben Zeit, ich liebe dich", waren nur zwei der Nachrichten der User.

Adriana wurde von einer Analysefirma im vergangenen Jahr zum wertvollsten VS-Engel gekürt. Zudem gehört sie zu den Models, die am längsten für Victoria's Secret gelaufen sind. Mit 17 Jahren beim Unterwäsche-Unternehmen folgt ihr Model-Queen Alessandra Ambrosio (37) auf den zweiten Platz. Sie lief bereits 2017 ihre finale Show.

Matt Winkelmeyer / Getty Adriana Lima bei der Victoria's Secret Fashion Show 2017

Anzeige

Darla Khazei / WENN Adriana Lima 2005 bei Victoria's Secret

Anzeige

Getty Images Alessandra Ambrosio bei der Victoria's Secret Show 2011

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de