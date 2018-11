Gibt Bonnie Strange (32) mit diesen Sätzen ihre Liebe endlich öffentlich zu? Nach ihrer Trennung von ihrem Baby-Daddy Leebo Freeman (30) war es in Sachen Liebe still um das deutsche Model geworden. Doch seit einem Monat heizt die Influencerin die Gerüchte um eine neue Beziehung mächtig an: Sie postet momentan etliche Pics von einem heißen Boy auf ihren Social-Media-Plattformen – dem ehemaligen The Voice of Germany-Kandidaten Boris Alexander Stein. Geht da was? Mit DIESEN Nachrichten scheint die Mama einer Tochter die neue Liaison jetzt zu bestätigen!

In ihrer Instagram-Story gibt die Blondine aktuell deutliche Liebes-Hinweise! Bonnie postet darin ein Bild von Bobby und schreibt neben einem Sabber-Emoji das Wort "Meiner". Einen weiteren Clip des Sängers versieht die Moderatorin mit der liebevollen Zeile: "Süßester Junge auf dieser Welt." Zudem ist auf den Social-Media-Profilen der beiden deutlich zu sehen, dass der TV-Star in jeder freien Minute seine Tage bei Bonnie auf Ibiza verbringt.

Scheinbar muss Bonnie besonders die bodenständige Art an Boris mögen. Denn noch vor Kurzem beschrieb sie in einem Interview mit der BZ, welche Art von Typen sie gar nicht abkönne: "Ich mag Männer nicht, die sich selbst zu sicher sind. So Typen, die sich beim Sex im Spiegel anschauen", erzählte sie.

Instagram / itsmebxbby Boris Alexander Stein, ehemaliger "The Voice of Germany"-Kandidat

Anzeige

AEDT/WENN.com Bonnie Strange, Model

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de