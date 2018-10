Hat Bonnie etwa ihren Clyde gefunden? In Sachen Liebe scheint bei Bonnie Strange (32) alles rund zu laufen. Erst im vergangenen Jahr präsentierte sich das Berliner Model Hand in Hand mit dem Musiker Leebo Freeman (30) auf dem Oktoberfest. Nur wenige Monate später machten dann freudige Neuigkeiten die Runde: Die beiden erwarteten eine gemeinsame Tochter. Kurz vor der Geburt der kleinen Goldie Venus am 21. Mai überschattete jedoch ein fieser Fremdgehskandal um Leebo Bonnies Schwangerschaft. Das Paar trennte sich. Mittlerweile ist Klein-Goldie fast fünf Monate alt und auch bei ihrer Mama hat sich einiges getan: Hat Bonnie etwa Schmetterlinge im Bauch?

An ihrem eventuellen Turtel-Glück lässt die 32-Jährige ihre Follower im Netz teilhaben. In ihren Instagram-Storys ist momentan ein attraktiver Blondschopf ein gerne und häufig gesehener Gast. Auch unter seinen Posts hinterlässt die Designerin immer wieder Herz-Emojis und "Love"-Kommentare. Die Rede ist von Boris Alexander Stein, der – wie sein Vorgänger Leebo – ebenfalls in der Musikbranche zu Hause ist. Dabei dürfte er allen The Voice of Germany-Fans durchaus bekannt vorkommen: Der Singer-Songwriter landete sogar im Finale der beliebten Castingshow, verlor aber am Ende gegen seinen Kontrahenten Tay Schmedtmann. Aktuell befinden sich Bonnie und Boris zwar gemeinsam mit Goldie auf Ibiza – ob sie aber wirklich ein Paar sind, wissen derzeit nur die zwei.

Der Sänger würde jedenfalls voll und ganz Bonnies Beuteschema entsprechen. Denn wie Goldies Baby-Daddy und auch Bonnies Ex-Mann Carl Jakob Haupt, ist auch er Tattoo-Liebhaber und steht auf ausgefallene Looks.

Instagram / bonniestrange Bonnie Srange, Model

Instagram / itsmebxbby Boris Alexander Stein, Singer-Songwriter

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman, Male-Model

