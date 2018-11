Ziehen Wayne (41) und Annemarie Carpendale (41) einen kleinen Rebellen groß? Seit vergangenen Mai gehen die TV-Stars nun schon zu dritt durchs Leben – und die Neu-Eltern könnten nicht stolzer sein. Auch seine Fans lässt das Moderatoren-Paar am Familienglück teilhaben. Regelmäßig teilen die beiden niedliche Fotos von ihrem Sohnemann, wobei sie sein Gesicht allerdings stets verbergen. Putzig ist das jüngste Update zu ihrem Spross jedoch eher weniger: Baby Carpendale scheint darauf den Mittelfinger zu zeigen!

"Ist er nicht süß", kommentierte Papa Wayne den witzigen Schnappschuss, den er jetzt mit seinen Fans via Instagram teilte. Darauf sieht man den Hosenmatz warm eingepackt in seinem Kinderwagen sitzen, neben ihm die Worte "F*** You" auf den Boden gesprayt. Und auf den ersten Blick sieht es tatsächlich so aus, als würde der Kleine passend dazu seinen Stinkefinger präsentieren! Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass es sich nur um seinen Zeigefinger handelt.

Der Witz kam aber anscheinend trotzdem rüber – Waynes Fans feierten das Bild! "Total süß, ganz der Papa" und "Na, wenn der euch später keinen Ärger macht", scherzten zwei User in den Kommentaren. Dachtet ihr, dass BabyC auf der Aufnahme den schlimmen Finger zeigt? Stimmt ab!

Instagram / wayne_interessiert_s Der Sohn von Annemarie und Wayne Carpendale, November 2018

Instagram / annie_carpendale Moderatorin Annemarie Carpendale

Instagram / wayne_interessiert_s Moderator Wayne Carpendale mit seinem Sohn

