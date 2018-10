Wayne Carpendale (41) ist im Beschützer-Modus! Seit Mitte Mai sind der Schauspieler und seine Liebste Annemarie (40) Eltern eines Sohnes. Das Gesicht des Wonneproppens halten die beiden bisher bewusst von ihren Social-Media-Kanälen fern und auch den Namen des Kleinen will das Paar vorerst nicht verraten. Dass es dem Baby aber blendend geht, zeigen etliche witzige Schnappschüsse im Netz. Papa Wayne postete vor Kurzem wieder einen: Pünktlich zur kälteren Jahreszeit demonstriert er seinen Followern, mit welchem Trick er seinen Spross gesund hält!

Auf dem herbstlichen Instagram-Bild hat der 41-Jährige das Söhnchen in einer Tragetasche. Mit dem Gesicht drückt sich der dick eingepackte Mini-Wayne an die Brust seines Papas. "Keine Ahnung, ob er Luft kriegt, 'ne Erkältung jedenfalls nicht!", kommentierte der Moderator das Pic mit einem Augenzwinkern. Und tatsächlich: So kuschelig eingepackt haben lästige Viren wohl wirklich keine Chance.

Die Fans des Wahl-Münchners verstanden allerdings nur teilweise den Spaß hinter dem Foto und gaben Wayne ihrerseits ein paar Tipps: "Schwitzen ist aber auch nicht gut!", äußerte sich eine Instagram-Userin besorgt. Dass der Sohn von Howard Carpendale (72) ebenfalls mit Hate und Kritik im Netz humorvoll umgeht, hat er in der Vergangenheit schon oft bewiesen.

Instagram / wayne_interessiert_s Moderator Wayne Carpendale mit Sohn

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale mit Grimassen

Instagram / wayne_interessiert_s Wayne und Annemarie Carpendale im Urlaub

