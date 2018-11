Cathy Hummels (30) weiß, wo der Fashion-Hase lang läuft! Die Influencerin und Gattin von Nationalspieler Mats Hummels (29) zeigt sich auf Events immer top gestylt. Auch sonst kennt sie sich ganz genau in Sachen Trends aus. Auf Social Media hingegen traut sie sich dann doch gelegentlich, die – im wahrsten Sinne des Wortes – ungeschminkte Wahrheit zu präsentieren. Ob Cathy mit diesem außergewöhnlichen Strubbel-Look einen Trend setzen wird?

Die 30-Jährige ist einfach eine wahrhaftige Ulknudel! Aktuell ist Cathy in Berlin, wo heute Abend die weltberühmten GQ Awards verliehen werden. Will die Unternehmerin wirklich mit dieser Frisur über den roten Teppich laufen? "Wenn mir langweilig ist. Hair-Styling für heute Abend? Was meint ihr?", kommentiert Cathy den amüsanten Schnappschuss auf Instagram. Ihre Fans sind sich jedenfalls einig: "Einen schönen Menschen entstellt nichts" und "Du siehst auch so megaschön aus", säuseln zwei Follower unter dem spaßigen Beitrag.

Zuletzt thematisierte Cathy ihre Haare vor gut drei Wochen. Auf einem Insta-Foto rückte sie ihre kleinen Härchen an der Stirn in den Fokus: "Babyhaare darf man nicht ankleben. Es ist wirklich lustig, aber ich hab sie gern", beteuerte die Dirndl-Designerin ganz stolz.

WENN.com Cathy Hummels in Berlin, Oktober 2018

Instagram / https://www.instagram.com/catherinyyy/?hl=en Cathy Hummels

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels, Designerin

