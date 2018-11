Diese Promi-Hochzeit wird garantiert ein rauschendes Fest! Seit Mai 2017 ist DFB-Torwart Kevin Trapp (28) offiziell mit dem brasilianischen Model Izabel Goulart (34) zusammen – im Sommer dieses Jahres folgte nach der WM 2018 während ihres Sommerurlaubs die romantische Verlobung am Meer. Aber wann wird die Trauung stattfinden? Nun hat der Kicker verraten, ob er und seine Liebste schon einen Hochzeitstermin haben!

Eine Sache stellte der Profi-Fußballer gegenüber Bild direkt klar: Er ist immer noch "nur" verlobt und nicht bereits unter der Haube. Wann genau die Hochzeit sein wird, konnte der Ball-Künstler allerdings nicht verraten – noch nicht. Auf Nachfrage, ob bereits ein Datum für den Gang vor den Altar feststehe, antwortete der 28-Jährige nämlich: "Kommt demnächst." Aber auch ohne Ring am Finger ist Izabel für Kevin bereits unersetzlich: "Sie spielt eine große Rolle für mich. Weil sie auch unheimlich ehrgeizig ist. Da sind wir ähnlich", erzählte er der Zeitung.

Kurz nach der Verlobung schwärmte die Victoria's Secret-Beauty auch in den höchsten Tönen von ihrem Mr. Right: "Bald bin ich Frau Trapp. Wenn man denjenigen findet, der dein Leben in jederlei Hinsicht verändert, dann kannst du sicher sein, dass er der Richtige ist", schrieb sie auf ihrem Instagram-Account.

Splash News Izabel Goulart und Kevin Trapp auf Mykonos

Anzeige

Splash News Kevin Trapp und Izabel Goulart in Paris

Anzeige

IPA / WENN.com Kevin Trapp und Izabel Goulart

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de