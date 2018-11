Hammer-Neuigkeiten von Bachelor-Siegerin Katja Kühne (33)! Seit einiger Zeit schwebt die einstige Kuppelshow-Kandidatin mit ihrem Fußballer Marcel Sabitzer auf Wolke sieben – zeigte sich zuletzt sogar wild knutschend auf Social Media! Nun scheint es gewaltige Neuigkeiten von dem verliebten Couple zu geben: Wie ein aktuelles Foto von Katja mehr als eindeutig vermuten lässt, wird der TV-Star schon bald zum zweiten Mal Mama!

Katja, die aus einer früheren Beziehung bereits ein Kind hat, postete vor wenigen Minuten auf Instagram ein Foto im Badeanzug vor der malerischen Kulisse Dubais. Doch nicht etwa die Skyline brachte die Followerschaft zum Ausrasten, sondern die Hände der Beauty. Katja formte über ihrem Bauch ein Herz – ein eindeutiges Zeichen dafür, dass sie schwanger ist! Die News bestätigte sie mit einer Antwort auf den Kommentar von Staffel-Kollegin Jessica Paszka (28). Die schrieb nämlich: "Ich freue mich so, ich werde Tante!" Dem Satz fügte Katja nur einen eindeutigen Kuss-Smiley hinzu. Es ist also wirklich Nachwuchs auf dem Weg!

Schon Mitte Oktober teaserte die Ex-Freundin von Christian Tews (38) auf ihrem Profil eine große Neuigkeit an – mit einem Foto aus derselben Reihe wie der Schwangerpost! "Ich habe noch ein anderes Bild, aber das kann ich erst in zwei Wochen posten", erklärte sie damals geheimnisvoll. Schaut man sich heute diesen Schnappschuss an, ist ein kleines Bäuchlein aber wirklich schon zu erkennen! Was sagt ihr zur Nachricht? Stimmt ab!

Instagram / katja_kuehne Marcel Sabitzer und Katja Kühne in Dresden

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Paszka bei der "Souldance"-Premiere

Instagram / katja_kuehne Katja Kühne im Oktober 2018 in Dubai

