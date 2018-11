Dieser Ehrengast wird demnächst bei The Big Bang Theory zu sehen sein! Bald bekommen die Zuschauer der Erfolgsserie endlich die Szenen im TV zu sehen, auf die sie schon so lange gewartet haben: Sheldon (Jim Parsons, 45) wird seine Liebste Amy (Mayim Bialik, 42) heiraten! Zu diesem Anlass ließ sein Nerdkumpel Howard (Simon Helberg, 37) sich etwas ganz besonders einfallen: Für die große Hochzeit besorgte der Ingenieur einen Mega-Promi als Trauredner!

Achtung, Spoiler! Kein Geringerer als Star Wars-Legende Mark Hamill (67) wird die Zeremonie höchstpersönlich leiten und dabei auch sich selbst spielen! Das berichtete nun presseportal.de. Wie die Fans der Serie wissen, ist der skurrile Dr. Sheldon Cooper ein riesiger Bewunderer des Schauspielers. Schließlich verkörpert er bereits seit 1977 eine seiner absoluten Lieblingsrollen – den Weltraumhelden Luke Skywalker!

Damit ist Mark aber längst nicht der erste Star, der sich bei "The Big Bang Theory" selbst darstellen durfte – sowohl Comicbuchautor Stan Lee, "Two and a Half Men"-Star Charlie Sheen (53) als auch Astrophysiker Neil deGrasse Tyson wurde diese Ehre schon zuteil. Doch den wohl berühmtesten Gastauftritt hatte der mittlerweile verstorbene Physiker Stephen Hawking (✝76), der danach sogar noch mehrere Male in der Show zu sehen war.

Die Folge mit Mark Hamill wird am 12. November um 20:15 Uhr auf Prosieben laufen.

Mark Davis/Getty Images "The Big Bang Theory"-Stars Jim Parsons und Mayim Balik

Anzeige

Jon Kopaloff/Getty Images "Star Wars"-Hauptdarsteller Mark Hamill

Anzeige

Jemal Countess/Getty Images Physiker Stephen Hawking

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de