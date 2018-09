Vor wenigen Wochen sorgte diese Nachricht für einen Schock bei den Fans: Nach der zwölften Staffel ist Schluss mit The Big Bang Theory! Ganze elf Jahre begeisterten die Serien-Nerds die Zuschauer. Doch schon bald verabschieden sich Dr. Sheldon Cooper (gespielt von Jim Parsons, 45), Leonard Hofstadter (gespielt von Johnny Galecki, 43) und Co. für immer – oder doch nicht? Ein Insider heizt jetzt die Gerüchte um ein Spin-off an!

Bis auf Sheldon-Darsteller Jim, der auch als erstes bei "The Big Bang Theory" das Handtuch geworfen haben soll, hätten laut einer Quelle alle anderen Schauspieler Lust darauf, weiter als ihre Kultrollen vor der Kamera zu stehen. Das behauptet zumindest ein Informant im Gespräch mit National Enquirer: "Zweitrangige Castmitglieder wie Simon Helberg, Mayim Bialik und Melissa Rauch würden nichts lieber tun, als die goldene Kuh weiterhin zu melken." Gibt es also tatsächlich bald eine Show rund um Möchtegern-Womanzier Howard, seine Frau Bernadatte und Sheldons Herzdame Amy? Bestätigt sind diese Gerüchte bisher nicht.

Es wäre nicht der erste Ableger der TV-Nerds. Im vergangenen Jahr ging die Serie Young Sheldon, in der die Kindheit von Dr. Sheldon Cooper im Mittelpunkt steht, an den Start. Rajesh-Darsteller Kunal Nayyar (37) witzelte bei der Comic-Con in San Diego über ein weiteres mögliches Spin-off, allerdings mit ihm in der Hauptrolle: In seiner Vorstellung bleibe der indische Wissenschaftler als einziger Single in der Clique übrig. "Man kann verschiedene Aspekte erkunden und viele potenzielle Gaststars einladen. Statt 'Young Sheldon' wäre es 'Der alte und fette Raj'", überlegte der 37-Jährige.

Adriana M. Barraza/WENN.com "The Big Bang Theory"-Hauptdarsteller Jim Parsons

Jim Smeal/BEImages / Action Press "The Big Bang Theory"-Schauspieler

Getty Images Kunal Nayyar bei der Comic-Con 2018 in San Diego

