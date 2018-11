Entwickelt sich beim Thema Nachwuchs etwa Konfliktpotenzial? Eigentlich gehören Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) wohl zu der schnellen Sorte, wenn es um Liebesdinge geht: Nach wenigen Wochen Dating verlobte sich das Paar bereits. Mittlerweile wohnen die beiden zusammen und sollen sogar schon verheiratet sein. Was das Tempo für die nächste Beziehungsebene angeht, herrscht beim Paar aber offenbar Uneinigkeit: Während sich Biebs dringend gemeinsame Kinder wünschen soll, will Hailey angeblich noch weiter an ihrer Modelkarriere basteln.

"Justin würde gerne viele Kinder mit Hailey haben und er möchte, dass dies sehr bald geschieht. Sie sind verheiratet, er brennt voll und ganz für sie und er möchte eine Familie gründen", plauderte ein Insider gegenüber Hollywood Life aus. Justin habe in Karrieredingen extra einen Gang zurückgeschaltet – Hailey jedoch befindet sich gerade auf ihrem Model-Höhepunkt: "Sie möchte erst mal noch mehr arbeiten und mehr in ihrer Karriere erreichen, bevor sie Mutter wird, weil sie, wenn es passiert, ihre ganze Aufmerksamkeit der Aufgabe widmen will."

Zwar habe Hailey in jedem Fall einen großen Kinderwunsch, allerdings wolle sie die Dinge lieber langsamer angehen. Bereits vor einiger Zeit verriet eine Quelle, dass Justin momentan nicht mal mehr Interesse daran habe, an neuer Musik zu arbeiten. Weil die Blondine das nicht nachvollziehen können soll, sei es schon des Öfteren zu Meinungsverschiedenheiten gekommen.

Splash News Hailey Baldwin und Justin Bieber

Splash News Hailey Baldwin, Model

Splash News Justin Bieber und Hailey Baldwin

