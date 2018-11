Anna Faris (41) und Chris Pratt (39) werden auch in Zukunft nicht ganz aufeinander verzichten! Im August 2017 trennten sich die beiden Hollywood-Stars nach zehn gemeinsamen Jahren als eines der Vorzeigepärchen der Traumfabrik. Mittlerweile sind die einstigen Ehe-Partner sogar offiziell geschieden. Zum Wohl ihres gemeinsamen Söhnchens Jack Pratt (6) trafen sie dabei eine bestimmte Vereinbarung: In den nächsten fünf Jahren werden sie nicht weiter als fünf Meilen entfernt voneinander wohnen.

Wie TMZ berichtete, gelte die Fünf-Meilen-Regel so lange, bis der Schüler die sechste Klasse beendet habe – das gehe aus Gerichtsdokumenten hervor, die dem US-Magazin vorliegen. In den nächsten Jahren werden der "Overboard"-Star und der Comedian also auf relativ engem Raum leben. Sollte sich ein Elternteil langfristig aus dem Radius wegbewegen wollen, müsse es mindestens drei Monate im Voraus einen schriftlichen Antrag stellen. Auch Auslandsreisen mit Jack sollen sowohl die 41-Jährige als auch der 39-Jährige 30 Tage vorher ankündigen.

Chris könnte möglicherweise schon bald erneut in den Hafen der Ehe einfahren – dieses Mal allerdings mit Arnold Schwarzeneggers (71) Tochter Katherine Schwarzenegger (28). "Sie haben das L-Wort bereits gesagt und sprechen über ihre gemeinsame Zukunft", plauderte ein Insider gegenüber Hollywood Life aus. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis sich die beiden verloben, hieß es weiter.

Jesse Grant/Getty Images for Disney Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for MTV Chris Pratt bei den MTV Movie And TV Awards 2018

Matt Winkelmeyer/Getty Images Anna Faris auf der Premiere von "Overboard", 2018

