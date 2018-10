Wollen Chris Pratt (39) und Katherine Schwarzenegger (28) schon bald heiraten? Erst vor gut einem Jahr gaben der Schauspieler und seine Ex-Frau Anna Faris (41) ihre Trennung bekannt. Die Scheidungspapiere sind seit einigen Wochen offiziell unterzeichnet und beide auch wieder in festen Händen. Chris sei sogar so verliebt in die Tochter von Arnold Schwarzenegger (71), dass er schon bald wieder in den Hafen der Ehe einfahren möchte.

Lange könne es wohl nicht mehr dauern, weiß ein Insider laut Hollywood Life: "Sie haben das L-Wort bereits gesagt und sprechen über ihre gemeinsame Zukunft, als wäre das schon klar. Sie sind erst sechs Monate zusammen, aber sie meinen es ernst." Gerade erst zeigte das Duo sich öffentlich knutschend nach einem Date, ihre Liebe ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Im Freundeskreis sei klar, dass sie schon bald den nächsten Schritt wagen würden: "Es fühlt sich so an, als wäre es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich verloben. Ihr Geburtstag steht bald an im Dezember und es wäre kein großer Schock für ihre Freunde, wenn er ihr dann einen Antrag macht."

Nicht nur ihren Liebsten habe Katherine schon für sich gewonnen, auch seinen Sohn aus der Beziehung mit Anna soll die 28-Jährige verzaubert haben. So soll sie gern Zeit mit ihm verbringen und ihm sogar extra Cupcakes backen und kleine Briefchen schreiben. "Es ist absolut ehrlich gemeint und geht dabei nicht um Chris, aber es ist offensichtlich, dass ihre Aufmerksamkeit und Fürsorge für Jack ihn auch noch verliebter gemacht haben", weiß der Insider.

MEGA Chris Pratt mit Sohn Jack und Freundin Katherine Schwarzenegger

Anzeige

MEGA Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Anna Faris und Chris Pratt bei der "Jurassic World"-Premiere

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de