Läuft da wirklich etwas zwischen Halsey (24) und John Mayer (41)? Seit wenigen Tagen gibt es heftige Spekulationen, dass es zwischen den beiden Musikern angeblich ganz schön knistern könnte. Grund für diese Annahme: Der Schmusesänger kommentiert regelmäßig die Pics der "Bad At Love"-Interpretin auf Social Media und geizt dabei nicht mit charmanten Anmachsprüchen – und darauf scheint die Neu-Single-Lady neuerdings auch anzuspringen. Will sie so etwa ihren Ex-Freund G-Eazy (29) eifersüchtig machen?

Erst vor wenigen Wochen verkündeten die 24-Jährige und der Rapper ihr Liebes-Aus – für John die perfekte Gelegenheit, um seine Fühler auszustrecken. Vielleicht hilft er ihr ja über den Trennungsschmerz hinweg? Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life berichtete, kämen Johns Annäherungsversuche dem Pop-Sternchen gerade recht. "Halsey tut ihr Bestes, um ihr Herz wieder zu flicken. Aufmerksamkeit von Männern ist dafür natürlich gut geeignet – vor allem von jemandem, der so toll ist wie John", verriet der Promi-Experte und ist sich sicher: Eine Liaison zwischen den beiden wäre Halseys Ex-Lover auf jeden Fall ein Dorn im Auge.

"Sie und John haben schon immer sehr viel miteinander geflirtet, aber sie tut das nicht, um G-Eazy eifersüchtig zu machen", hieß es weiter. Ob das wirklich nicht Halseys Absicht ist? Stimmt ab.

Frazer Harrison/Getty Images Halsey bei den American Music Awards 2018

Alberto E. Rodriguez/Getty Images G-Eazy und Halsey bei den iHeartRadio Music Awards 2018

Bennett Raglin/Getty Images for Power 105.1 G-Eazy, Rapper

