Schwebt Schäfer Dirk etwa schon auf Wolke sieben? Der Bauer sucht Frau-Kandidat begrüßte in der vergangenen Folge bereits seine zweite Dame bei sich zur Hofwoche. Mit seiner Scheunenfest-Auserwählten Deborah sollte es offenbar nicht hinhauen: Der zurückhaltende Sauerländer war der Blondine einfach zu introvertiert. Mit Anwärterin Lena jedoch blühte Dirk jetzt so richtig auf – passt die Bürokauffrau einfach besser zu ihm?

Schon auf dem Weg zum Hof knisterte es gewaltig zwischen den Turteltauben: "Lena hat Feuer im Hintern. Klar kribbelt's bei mir", verriet der Landwirt im Laufe der Sendung. Doch auch ihr Lachen hatte es Dirk total angetan: "Wenn man sie sieht, kann man einfach nur strahlen und sich freuen, dass so eine Frau auf der Hofwoche ist." Solche romantischen Emotionsausbrüche waren die Zuschauer von ihm bisher gar nicht gewohnt! "Sie lächelt mich an und ich denke mal, dass das kein Schauspielern ist. Also ich denke, sie meint es schon ernst. Also hoffe ich. Weil so langsam fangen sie an zu steigen, die Schmetterlinge", säuselte der 40-Jährige total vernarrt weiter.

Doch nicht nur Dirk scheint längst die rosarote Brille zu tragen – auch Lena ist hin und weg von ihrem Bauern: "Die Autofahrt mit Dirk war sehr angenehm. Ich denke, ich gefalle ihm. Und er gefällt mir auch. Sonst wäre ich nicht hier", beteuerte die potenzielle Schäferin in spe.

MG RTL D Dirk und Deborah bei "Bauer sucht Frau"

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Lena mit Schäfer Dirk

MG RTL D "Bauer sucht Frau"-Kandidat Dirk und Lena

